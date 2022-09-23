В Севастополе на мужчину обрушилась подпорная стена

В Севастополе сегодня, 23 сентября, утром сотрудникам МЧС пришлось спасать мужчину, пострадавшего вследствие обрушения подпорной стены на улице Крутая. Вызов поступил в 10:35.

Выяснилось, что пострадавший вел укрепительные работы в своем доме в момент, когда на него обрушилась подпорная стена.

Фрагменты конструкции придавили ему ноги. «Извлеченный из-под завала мужчина был передан медицинской бригаде, специалисты которой оценили его состояние как среднетяжелое», — говорится в сообщении пресс-службы городского главка МЧС.

Спасенный горожанин был госпитализирован.

Читайте также: Дело по обрушению парковки в Севастополе ушло в суд

Ольга Сурикова