Подробности утреннего обстрела Белгорода

В результате утреннего обстрела ВСУ Белгорода один человек погиб.

«К большому горю, один человек погиб – женщина на время воздушной атаки со стороны ВСУ гуляла на улице со своими собаками. Снаряд разорвался рядом с ней в нескольких метрах – от полученных ран она скончалась на месте. Одна из собачек погибла, вторую уже забрала дочь женщины», — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По предварительным данным, два человека пострадали.

В Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ повреждено остекление в 31 квартире 5 МКД, одном частном жилом домовладении и 4 учреждениях здравоохранения. Также пострадало 12 автомобилей, 4 из них полностью сгорели.

Около 07.30 дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожено 8 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», – сообщает Минобороны РФ.