Минобороны России озвучило число погибших российских и украинских военных

Второй раз с начала спецоперации

В ходе военной спецоперации России на Украине погибли более 1,3 тысячи российских военных, свыше 3 тысяч получили ранения. Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской, передает телеканал RT.

«К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения», – заявил он.

По его данные, потери украинских военных составили 14 тысяч. «За месяц военных действий их потери составили порядка 30 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч – безвозвратные и около 16 тысяч – санитарные», – сказал он.

При этом практически полностью уничтожены украинские военно-воздушные силы и система ПВО. Военно-морские силы Украины перестали существовать. Поражены 16 основных аэродромов украинских военных, уничтожены 39 арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники Украины.

Напомним, в Севастополе простились с замкомандующего Черноморским флотом, капитаном 1 ранга Андреем Палийем, который погиб под Мариуполем во время военной спецоперации России на Украине.

Ольга Сурикова

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости