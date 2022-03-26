СевГУ вернулся к очному формату работы

С 4 апреля

Севастопольский государственный университет возвращается к традиционному очному формату обучения с понедельника 4 апреля. Об этом сообщается в официальной группе ВКтонтакте вуза.

Отмечается, что соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба университета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«При этом продолжат соблюдаться рекомендованные Роспотребнадзором профилактические меры: гигиеническая обработка рук антисептиками, соблюдение масочного режима и социального дистанцирования, проветривание помещений во время перерывов, санитарная обработка поверхностей, а также недопуск в вуз лиц с признаками инфекционных заболеваний», — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что в вузе достигнут высокий уровень коллективного иммунитета: вакцинировано 40% студентов и 94% сотрудников.

Ольга Сурикова