Для севастопольских школьников приготовили целую программу на каникулы

Детям нужно снять стресс
В Севастополе на весенних каникулах для школьников приготовили целый комплекс культурных и познавательных мероприятий.
Они были подготовлены учреждениями допобразования и культуры.
«Мы очень хотим, чтобы жители города-героя по-настоящему отдохнули и провели время с пользой. Сейчас особенно важно, чтобы дети во время каникул смогли снять стресс и набраться знаний, которые пригодятся в учебе», — рассказала и. о. директора департамента образования Лариса Сулима.
Представляем программу мероприятий:
ЭКСКУРСИИ
— в парк «Патриот» — ГБОУ ДО «Центр военно-патриотического воспитания
учащейся молодежи»
Rescenter-patriot@yandex.ru Тел. +7(8692) 55-34-86
— по историческим знаковым местам Севастополя — ГБОУ ДО
«Балаклавский дом детского и юношеского творчества»
ddt-balaclava@mail.ru Тел. +7(8692) 63-73-24
— межшкольный краеведческий музей — ГБОУ ДО «Севастопольский центр
туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодёжи»
sutur2014@yandex.ru, тел. +7(8692) 54-54-40
— музейная комната «История хлеба» — ГБОУ ДО «Центр экологонатуралистического творчества учащейся молодёжи»
sevcentum@mail.ru Тел. +7(8692) 67-38-00
— экскурсионные программы Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический»
info@chersonesos-sev.ru +7(8692) 455-007 (доб. 2300), +7 (918) 059-82-11
МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ
— ГБОУ ДО «Балаклавский дом детского и юношеского творчества»
ddt-balaclava@mail.ru Тел. +7(8692) 63-73-24
— ГБОУ Центр дополнительного образования «Малая академия наук»
sevman@sev.gov.ru тел.: +7(8692) 65-88-42, +7(8692) 65-88-47
КОНЦЕРТЫ ОРКЕСТРОВ ДВОРЦА ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА НА ОТКРЫТОЙ СЦЕНЕ ПЕРЕД ДВОРЦОМ
(вход свободный)
31 марта, 17:00; 1 апреля, 16:00; 2 апреля, 15:00
КИНОПОКАЗЫ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ФИЛЬМОВ
ТЦ SeaMall, Проспект Генерала Острякова, 260
ПН- ПТ, сеансы в 10:00 и 12:00 по предварительной записи
Rescenter-patriot@yandex.ru Тел. +7(8692) 55-34-86
ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ ГБОУ ДО «Центр военно-патриотического
воспитания учащейся молодёжи»
Rescenter-patriot@yandex.ru Тел. +7(8692) 55-34-86
Шахматно-шашечный турнир, игры по профориентации и
кибербезопасности
Детский технопарк «Кванториум» (ул.Папанина 5/7) Тел. +7 (978) 907-31-31