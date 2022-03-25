Для севастопольских школьников приготовили целую программу на каникулы

Детям нужно снять стресс

В Севастополе на весенних каникулах для школьников приготовили целый комплекс культурных и познавательных мероприятий.

Они были подготовлены учреждениями допобразования и культуры.

«Мы очень хотим, чтобы жители города-героя по-настоящему отдохнули и провели время с пользой. Сейчас особенно важно, чтобы дети во время каникул смогли снять стресс и набраться знаний, которые пригодятся в учебе», — рассказала и. о. директора департамента образования Лариса Сулима.

Представляем программу мероприятий:

ЭКСКУРСИИ

— в парк «Патриот» — ГБОУ ДО «Центр военно-патриотического воспитания

учащейся молодежи»

Rescenter-patriot@yandex.ru Тел. +7(8692) 55-34-86

— по историческим знаковым местам Севастополя — ГБОУ ДО

«Балаклавский дом детского и юношеского творчества»

ddt-balaclava@mail.ru Тел. +7(8692) 63-73-24

— межшкольный краеведческий музей — ГБОУ ДО «Севастопольский центр

туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодёжи»

sutur2014@yandex.ru, тел. +7(8692) 54-54-40

— музейная комната «История хлеба» — ГБОУ ДО «Центр экологонатуралистического творчества учащейся молодёжи»

sevcentum@mail.ru Тел. +7(8692) 67-38-00

— экскурсионные программы Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический»

info@chersonesos-sev.ru +7(8692) 455-007 (доб. 2300), +7 (918) 059-82-11

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ

— ГБОУ ДО «Балаклавский дом детского и юношеского творчества»

ddt-balaclava@mail.ru Тел. +7(8692) 63-73-24

— ГБОУ Центр дополнительного образования «Малая академия наук»

sevman@sev.gov.ru тел.: +7(8692) 65-88-42, +7(8692) 65-88-47

КОНЦЕРТЫ ОРКЕСТРОВ ДВОРЦА ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО

ТВОРЧЕСТВА НА ОТКРЫТОЙ СЦЕНЕ ПЕРЕД ДВОРЦОМ

(вход свободный)

31 марта, 17:00; 1 апреля, 16:00; 2 апреля, 15:00

КИНОПОКАЗЫ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ФИЛЬМОВ

ТЦ SeaMall, Проспект Генерала Острякова, 260

ПН- ПТ, сеансы в 10:00 и 12:00 по предварительной записи

Rescenter-patriot@yandex.ru Тел. +7(8692) 55-34-86

ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ ГБОУ ДО «Центр военно-патриотического

воспитания учащейся молодёжи»

Rescenter-patriot@yandex.ru Тел. +7(8692) 55-34-86

Шахматно-шашечный турнир, игры по профориентации и

кибербезопасности

Детский технопарк «Кванториум» (ул.Папанина 5/7) Тел. +7 (978) 907-31-31