Константинов предложил на народные пожертвования построить новый крейсер

В России есть народная традиция — жертвовать

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов выступил с предложением объявить народный сбор денег на новый крейсер «Москва».

Глава Госсовета назвал корабль «символом нерасторжимости связи Крыма, Черноморского флота и России». Поэтому он призывает сделать эту связь вечной и неуязвимой.

«У нашего народа есть традиция — жертвовать свои сбережения на нужды армии, когда она сражается за правое дело на поле боя. Так, за народные деньги, собиралось Ополчение Минина и Пожарского, на добровольные пожертвования комплектовались полки в 1812 году. В годы Великой Отечественной в рядах Красной Армии действовали боевые самолеты и танки, построенные на личные средства выдающихся деятелей науки и культуры, Православной церкви», — написал он в своем Telegram.

Константинов считает, что такая идея увлечет крымчан, моряков-черноморцев, найдет отклик по всей стране и тогда удастся построить «народный ракетный крейсер «Москва».

Напомним, первые сообщения о повреждении крейсера «Москва» появились утром 14 апреля. А 15 апреля уже в официальной информации говорилось, что флагман ЧФ потерял устойчивость после полученных повреждений и затонул.

Ольга Сурикова