Стала известна причина допроса министра культуры Крыма

Работает московское ФСБ

Министра культуры Крыма Арину Новосельскую допрашивают по делу о пропаже денег при реконструкции ряда культурных объектов. Такая причина допроса следователей стала известна от источника в правоохранительных органах региона, передает РИА Новости.

В частности издание сообщает, что речь идет о пропавших денежных средствах на ремонт театра кукол в Симферополе.

На данный момент в Министерстве работают сотрудники центрального аппарата ФСБ из Москвы.

Напомним, ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в отношении министра культуры Крыма Арины Новосельской проводятся следственные мероприятия.

Отметим, многим министр культуры Крыма Арина Новосельская запомнилась тем, что выругалась матом во время правительственного совещания по видеосвязи, прервав Аксенова фразой «** твою мать, поставили как обезьяне».

Ольга Сурикова