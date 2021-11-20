Жительница Севастополя отсудила право проживать в своей квартире

По договору соцнайма

Коллегия Севастопольского городского суда обязала департамент капитального строительства заключить с местной жительницей договор социального найма на квартиру, ранее выданную ее бывшему мужу Черноморским флотом.

Квартира площадью 19,71 кв.м была выдана ОМИС Черноморского флота в 1992 году на семью из трех человек. После расторжения брака бывший супруг истца был обеспечен жильем в Краснодаре и в 2013 году с ним заключен договор социального найма, а спорная квартира была им сдана квартирным органам Министерства обороны Российской Федерации.

При этом истец с ребенком продолжили проживать в спорной квартире. И в декабре 2019 их поставили на учет как нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении жилых помещений по договорам соцнайма в Севастополе.

При этом спорная квартира являлась коммунальной собственностью города, в федеральную собственность не оформлялась и в специализированный жилищный фонд не включалась.

Истица, проживая там, содержала ее и оплачивала все коммунальные услуги, из чего судом был сделан вывод, что «между сторонами фактически сложились правоотношения по договору социального найма спорного жилого помещения».

Женщина подала иск в суд с требованием возложить на департамент капитального строительства города обязательство заключить с ней договор социального найма. В июне 2021 года решением суда первой инстанции истцу было отказано. Однако коллегия Севастопольского городского суда рассмотрела дело в апелляционном порядке и обязала капстрой заключить такой договор.

Ольга Сурикова