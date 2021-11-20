Драки в Севастополе устраивают приехавшие из других областей страны

Пьяных дебоширов усмиряют бойцы Росгвардии

В Севастополе сотрудникам Росгвардии два дня подряд приходилось пресекать драки, которые устраивали в общественных местах жители других регионов России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в одном из супермаркетов города житель Калужской области в нетрезвом виде ударил по лицу женщину-продавца и продолжил после оскорблять за то, что она не дала ему украсть алкоголь из магазина. Он был задержан Росгвардейцами.

А накануне также пьяный мужчина после конфликта с обслуживающим работником троллейбуса начал его избивать. Сотруднику предприятия общественного транспорта были нанесены телесные повреждения.

При задержании дебошира бойцами Росгвардии выяснилось, что он является гостем города из Свердловской области.

Напомним, также недавно силовикам пришлось усмирять гостя-дебошира из другого региона ЮФО, который сначала избил соседей, а потом начал громить припаркованные во доре машины.

Ольга Сурикова