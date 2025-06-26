В Севастополя в районе улицы Руднева временно ограничат движение

С 7 июля по 20 ноября будет перекрыт участок от ул. Феодосийской, 13 до ул. Колодезной, 50А для проведения дорожных работ.

Проехать смогут только экстренные службы, местные жители и работники организаций в этой зоне.

Департамент транспорта призывает учитывать данную информацию при планировании маршрута.

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