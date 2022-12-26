Михеев: открытие памятника Пушкину – важное историческое событие

Заместитель губернатора Севастополя Игорь Михеев назвал открытие памятника Александру Сергеевичу Пушкину в севастопольской гимназии №1 важным историческим событием для Севастополя.

«Это, безусловно, самое правильное место для памятника, ведь гимназия носит имя Александра Сергеевича Пушкина с 1998 года. Надеюсь, что бюст будет побуждать учеников к изучению русского языка, русской культуры и литературы. Можно сказать, что именно Пушкин поднял отечественную словесность на мировой уровень. Гимназия выступила с прекрасной инициативой, и в одной из старейших школ в городе теперь находится памятник культуры», — отметил Игорь Михеев.

Напомним, мраморная колонна, увенчанная бюстом поэта, была установлена по инициативе директора гимназии Виктора Оганесяна при поддержке заместителя председателя заксобрания Севастополя Ильи Журавлева, депутата Андрея Куринова и протоиерея Алексея Петренко.