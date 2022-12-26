Севастопольские школьники повредили более 10 могил на городском кладбище

В Севастополе возбуждено уголовное дело за надругательство над местами захоронения на городском кладбище. Были повреждены более десяти могильных сооружений.

Сообщение об инциденте поступило днем 7 декабря.

На данный момент полицейскими установлена причастность к инциденту троих несовершеннолетних возрастом от 11 до 12 лет, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

На данный момент со школьниками и их родителями проведены беседы. Рассматривается вопрос о постановке детей на профилактический учет.

Напомним, в Севастополе выходка троих подростков, которые закурили от Вечного огня и засняли это на видео, обернулась громким скандалом.

Ольга Сурикова