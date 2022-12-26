Для севастопольских предприятий выделят отдельную страницу на Wildberries 

Сегодня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя обсуждались меры поддержки малого и среднего бизнеса в городе. Одним из предпринятых шагов были названы проведенные переговоры с крупнейшим российским маркетплейсом.

Как уточнила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова сейчас проходят переговоры с крупнейшей российской компанией Wildberries по популяризации севастопольских предприятий.

«В январе месяце продолжим эту работу. И договорились, что севастопольские предприятия могут иметь отдельную страничку на услуги интернет-торговли в компании Wildberries», — сообщил она.

Ольга Сурикова