Чернореченское водохранилище больше не пополняется — пересохла река Чёрная

В Чернореченское водохранилище, которое обеспечивает Севастополь пресной водой, прекратилось поступление воды. Об этом сообщила начальник отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского управления по гидрометеорологии Наталья Охременко, её слова приводит Крымское информационное агентство.

По словам Охременко, водоснабжение водохранилища остановилось 26 июля. Главная причина — сильная засуха, из-за которой полностью пересохла река Чёрная — основной источник водохранилища. Также не поступают воды из реки Узунджа и горных источников.

«В Чернореченском водохранилище всё очень серьёзно: воды осталось всего 34%. Все реки и источники, наполняющие его, в одинаково негативном положении. В Севастополе полностью пересохла река Чёрная. Верховье Альмы пересохло ещё в июне», — отметила специалист.

Она уточнила, что регион вошёл в лето с сильным недобором осадков. Майские дожди, от которых зависело летнее наполнение, не состоялись. Ситуацию усугубила малоснежная зима и отсутствие дождевых паводков. Согласно многолетним наблюдениям, серьёзные дожди возможны лишь во второй половине октября.

Когда вода перестаёт поступать в водохранилище, оно переходит в режим «работы на расход» — то есть начинает терять объём без возможности пополнения. В августе и сентябре, как правило, осадки минимальны, а значит уровень воды будет только снижаться.

Напомним, в сентябре 2024 года губернатор Михаил Развожаев сообщал, что в Чернореченском водохранилище находилось 36,9 млн кубометров воды — это около 57% от проектной ёмкости. В феврале 2025 года Севкору сообщили о снижении до 50%, а в апреле, по данным заведующего кафедрой химических технологий водопользования КФУ Ильи Николенко, объём упал до 26,9 млн — менее 40%.

Сейчас остаётся около трети — и это минимум за последние годы.

Дмитрий Островский

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