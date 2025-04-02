Цифровые решения для бизнеса: Сбер помогает компаниям стать технологичнее

Автоматизация, AI и большие данные стали неотъемлемой частью современного бизнеса. На Юге России и Северном Кавказе уже 84 компании используют эти инструменты вместе со Сбером, превращая технологии в конкурентное преимущество.

В современных реалиях бизнесу важно не просто внедрять инновации, но и делать это стратегически, чтобы получать максимальный эффект. Сбер помогает компаниям наращивать потенциал с помощью больших данных, AI-решений и комплексных цифровых платформ. Значительная доля проектов цифровой трансформации связана с искусственным интеллектом.

Так, авиакомпания «Азимут» внедрила чат-бот на базе GigaChat, который помогает клиентам решать вопросы онлайн. Уже сейчас он берет на себя 86% запросов, включая сложные и нестандартные. Это разгружает операторов, ускоряет обслуживание и повышает уровень клиентского сервиса.

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Технологии становятся одним из ключевых фактором успеха в современном мире. Бизнес, который использует инновации, становится эффективнее и конкурентоспособнее. Наибольший спрос на технологические решения Сбера и партнеров приходится на Ставропольский и Краснодарский края, а также Ростовскую область – в общей сложности там реализуется более 60 проектов цифровой трансформации. Сбер помогает компаниям Юга России и Северного Кавказа не просто автоматизировать процессы, но и находить решения, которые делают их лидерами отрасли».

Цифровые платформы открывают новые возможности и для девелоперов. Например, компания «Премиум Сити» смогла повысить привлекательность своего элитного жилого комплекса благодаря созданию «умного» дома. Решение включало интеграцию технологий безопасности, автоматизированного управления и цифровых сервисов. В итоге проект стал первым в Ставропольском крае, где создана единая цифровая инфраструктура для комфортной жизни.

Другой пример — девелопер AVA Group, который внедрил 3D-визуализацию для продаж недвижимости. Во время пандемии, когда клиенты не могли посещать офисы, компания использовала интерактивные touch-столы и VR-очки для демонстрации квартир. Это решение получило развитие и после снятия самоизоляции. Теперь покупатели могут виртуально осматривать жилье, оценивать его расположение и даже наблюдать за солнечным светом в разные часы дня. Это повысило доверие клиентов и дало компании новый источник дохода: теперь AVA Group предлагает 3D-визуализацию как отдельный продукт для других участников рынка.

Технологии меняют рынок, и цифровая трансформация становится неотъемлемой частью стратегического развития. Инновации, реализованные Сбером и компаниями-партнерами, помогают бизнесу быстрее адаптироваться к изменениям, снижать издержки и находить новые возможности для роста.