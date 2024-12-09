Мэр Ялты показала фото со своего участия в тренировке подразделения «Барс-Крым»

Глава Ялты Янина Павленко к посту вместе с фото приложила отчет о том, что в добровольческом подразделении «Барс-Крым» вместе с ней порядка 70 человек прошли обучение, оттачивали традиционные дисциплины: тактику владения оружием, управление БПЛА, тактическую медицину, топографию, ориентирование на местности.

Курс начальной военной подготовки еженедельно проводит Боевое братство «Ялта-Юг». К нему, по ее словам, допускают тех, кто прошел проверку в соответствующих органах РФ.

Павленко напомнила, что «Барс» формируются по инициативе Главы Республики во всех городах полуострова для исключения самой возможности проникновения диверсантов. В него вступают депутаты, сотрудники администрации, «Крымспаса», МЧС и других структур.

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Ольга Сурикова