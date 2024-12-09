Какой штраф придется заплатить за срубленную в лесу елку

С 1 декабря в лесах Крыма и Севастополя организованы межведомственные рейды с работниками полиции, экологическими инспекторами.

Как рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Александр Березнев, за срубленное дерево предусмотрен штраф. Физические лица заплатят от 4 до 5 тысяч рублей, должностные — от 20 до 25 тысяч рублей.

«Административный штраф от 2 до 3 тысяч рублей, а за срубленное дерево еще и предусмотрен ущерб, который может колебаться от 2 до 8 тысяч рублей за дерево. Но ко всему прочему, с декабря по январь ущерб удваивается — то есть, если ущерб за срубленное дерево составлял 3 тысячи, то в этот период он будет 6 тысяч рублей», — рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов РК Александр Березнев.

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Ольга Сурикова