В правительстве Севастополя опровергли строительство нового здания архива за миллиард

В пресс-службе правительства Севастополя прокомментировали появившуюся сегодня в СМИ информацию о том, что в городе построят новое здание архива за миллиард.

«Это не так. Новое здание архива Севастополю нужно, но сейчас его никто строить за миллиард не будет. Это старое мероприятие программы сотрудничества с Москвой (программа была сверстана еще до СВО)», — отметили в пресс-службе.

Также поясняется, что появившаяся в СМИ смета —это «по сути технический документ, так как надо было довести деньги на другие мероприятия, а доводятся они целиком, вычленить нельзя». В правительстве заверили, что деньги эти вернутся в бюджет и будут распределены на более актуальные сегодня задачи.

«Сейчас декабрь, много корректировок и технических перераспределений. Бюджетные процессы не всегда очевидные и простые», — добавили в правительстве Севастополя.