Мазут находят на дальних пляжах Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев лично побывал на Серебряном пляже и убедился, что на дальних и труднодоступных берегах и скалах пятна мазута еще местами есть, особенно в тех местах, куда не доходит вода, или на больших камнях есть застарелые пятна.

«Сейчас, напомню, такие остатки выбросов убирают профильные ведомства. Но очевидно, что помощь волонтеров будет не лишней», — написал глава города, добавив, что со следующей недели будут организованы выезды волонтеров на эти территории.

Ранее сообщалось, что дано поручение департаменту общественной безопасности совместно с лесниками и Роспотребнадзором проводить обследование всей береговой линии от Андреевки до ЮБК. Также подчеркивалось, что новых массовых выбросов мазута не обнаружено.

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Ольга Сурикова