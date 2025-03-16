В Севастополе поздравили работников «Чистого города»

Сегодня, 16 марта, отмечается День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Накануне этой даты в Севастополе чествовали работников сферы ЖКХ.

Действующий коллектив и ветераны «Чистого города» стали главными героями официального торжества, были упомянуты заслуги тех, чей труд делает Севастополь чище.

Уже 30 лет «ЧИСТЫЙ ГОРОД» является одной из ведущих организаций города Севастополя в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Основным видом деятельности предприятия является оказание услуг в сфере ЖКХ: сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, уборка территории и помещений. Руководством города Севастополя неоднократно были отмечены профессионализм сотрудников предприятия, их добросовестный труд в сфере коммунального хозяйства города и значительный вклад в развитие этой отрасли. На протяжении многих лет севастопольцы связывают чистоту города с деятельностью сотрудников «ЧИСТЫЙ ГОРОД».

За высокие профессиональные достижения и существенный вклад в эффективную работу жилищно-коммунального хозяйства Севастополя, за многолетний добросовестный труд, успешную производственную деятельность, образцовое выполнение должностных обязанностей от имени ЛДПР были награждены грамотами и ценными подарками следующие сотрудники:

Мыльников Максим Владимирович, водитель линейной машины ООО «КП Чистый город»

Максим Владимирович родился и вырос в Севастополе. На предприятии работает с 2023 года в должности водителя линейной машины. Однако за короткое время работы уже зарекомендовал себя, как исполнительный сотрудник. Рабочий автомобиль водит без нарушений, высокопроизводительно и экономично. Его универсальный автомобиль может вывозить отходы из контейнеров любого типа. С коллегами поддерживает деловые, корректные, благожелательные отношения.

Кучеренко Богдан Андреевич, водитель линейной машины ООО «КП Чистый город»

Кучеренко Богдан Андреевич — тоже севастополец, закончил Севастопольский национальный технический университет по специальности инженер по организации эксплуатации и ремонта автомобильного транспорта. И с ноября 2021 года работает на предприятии в должности водителя линейной машины. При этом парень отслужил по контракту в Сирии, в морской пехоте. Смелый и мужественный. Свои должностные обязанности исполняет усердно, проявляет разумную инициативу.

Систематически работает над совершенствованием личной профессиональной подготовки. К выполнению своих должностных обязанностей относится ответственно. Обладает высокой работоспособностью.

Активно участвует в общественной деятельности предприятия.

Яшкин Владимир Владимирович, подсобный рабочий ООО «КП Чистый город»

Яшкин Владимир Владимирович родился и вырос в Севастополе. Работает в «Чистом городе» с 2022 года в должности подсобного рабочего. К выполнению своих должностных полномочий относится ответственно. Даже имея группу инвалидности, обладает высокой работоспособностью. Владимир Владимирович правила и нормы повседневной деловой этики и порядочности соблюдает неукоснительно.

Лесовой Денис Александрович, слесарь по ремонту автомобилей ООО «КП Чистый город»

Лесовой Денис Александрович окончил Крымское республиканское профессионально-техническое училище «Бахчисарайский профессиональный строительный лицей» и получил профессию «слесарь по ремонту автомобилей, водитель автотранспортных средств». С 2016 года работает на предприятии в должности слесаря по ремонту автомобилей. С молодых лет проявлял интерес к ремонту автомобилей и техники, после окончания обучения все время работал по выбранной специальности. Настоящий мастер своего дела: его знания и навыки обеспечивают бесперебойную работу всего автопарка. В 2020 году, во время пандемии, его профессионализм помогал сохранять ритм работы предприятия, когда город особенно нуждался в чистоте.

Колумбина Елена Валентиновна работает в ООО «Предприятие Чистый город» в должности уборщика территории с января 2023 года

Елена Валентиновна. Приехала из Луганска, одна воспитывает внука. Она крайне ответственно выполняет свою миссию по уборке Северной стороны. Её трудолюбие и отсутствие нарушений дисциплины — эталон для коллег.

Гончарук Ольга Валериевна работает мастером участка в ООО «Клин Тайм» с 1 августа 2018 года. С 2018 года руководит уборочными бригадами, находя баланс между строгостью и человечностью. Её талант избегать конфликтов и находить решения ценится как коллегами, так и заказчиками. В свободное время обустраивает дом и осваивает новые навыки — от садоводства до строительства.

Каждый из них — пример того, как личный вклад превращается в общее благо.

«Чистый город» — это не просто предприятие, а большая семья, где ценят труд, взаимовыручку и любовь к своему делу.

Спасибо вам за то, что своим ежедневным трудом вы делаете Севастополь лучше! С праздником!

Чистота города — заслуга ваших рук и сердец!

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