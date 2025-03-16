В Севастополе при России стало возможным поэтапное преображение парка Победы

Парк Победы в Севастополя является самым большим городским парком на полуострове. После 2014 года усилиями местных властей возвращены в собственность города 12 га земли, прилегающих к парк.
А 8 мая 2019 года, в преддверии 75-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, в городе-герое прошло по-настоящему знаменательное и долгожданное событие — общественная приемка центральной аллеи Парка Победы.
Была открыта обновленная главная аллею, вдоль которой появились 14 светодинамических фонтанов, в том числе и музыкальный. Композиция начинается главным фонтаном «орден Победы» диаметром 50 м. Аллеи парка теперь вымощены красивой плиткой, появились велосипедные дорожки, детские площадки, на клумбах круглый год цветут цветы.
Реконструкция парка велась по федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года». На эти цели было выделено более одного млрд рублей.
Сейчас начался второй этап реконструкции. После его завершения здесь появятся прогулочные зоны, в том числе отдельно для выгула собак, места для тихого отдыха и развлечений детей, зона активного отдыха, модульные здания, предназначенные для общественного питания и общественного туалета.
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Ольга Сурикова
Фото: правительство Севастополя