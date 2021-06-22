Заксобрание Севастополя утвердило отчет об исполнении бюджета за 2020 год

Бюджет оказался профицитным

Сегодня депутаты заксобрания Севастополя во втором чтении поддержали законопроект «Об исполнении бюджета города Севастополя за 2020 год», который представил на рассмотрение директор департамента финансов Владимир Штоп.

В зале присутствовало 20 народных избранников, в обоих чтениях 17 депутатов поддержало принятие отчета, 3 воздержалось.

«В течении отчетного периода основной задачей в области реализации бюджетной политики было обеспечение сбалансированности бюджета. Общие показатели исполнения бюджета за 2020 год составили – доходы 59,3 млрд рублей, расходы 56,5 млрд рублей, профицит бюджета 2,8 млрд рублей», — рассказал Штоп.

Исполнение доходной части бюджета по налоговым и неналоговым доходам составило 16,5 млрд рублей, или 101, 4 % от запланированного, однако по налоговым доходам исполнение составляет 96, 6 %.

Наибольший прирост поступлений в бюджет города обеспечили: сбор НДФЛ – 587, 5 млн рублей, акцизы на нефтепродукты – 266 млн рублей и налог на прибыль – 227, 3 млн рублей.

Однако, Владимир Штоп отметил, что наряду с позитивными изменениями в структуре бюджета в прошлом году были и негативные.

«Наибольшее снижение в части налоговых поступлений отмечено по налогу на прибыль и по акцизам на алкоголь. По налогу на прибыль снижение вызвано с отсутствием у некоторых предприятий прибыли в результате введения ограничительных мер из-за пандемии, по акцизам на алкоголь изменение порядка расчета налоговых обязательств и увеличения налоговых вычетов в соответствии с изменениями, внесенными в налоговый кодекс», — рассказал Штоп.

По словам главного финансиста города, фактически освоено 85,5 % от расходной части годового бюджета, при этом отметив, что бюджет 2020 года был на 16 млрд больше чем в 2019 году, а также рассказал, что неосвоение в основном вызвано с проблемами на объектах капитального строительства.

«Я считаю, что динамика положительная ежегодная есть и это объективно видно по цифрам, конечно, хотелось бы больше 90 %, но получилось 85,5 %, хотя, я считаю, что этот показатель не совсем плохой с учетом нашего объема бюджета», — подытожил Владимир Штоп.

Напомним, что в декабре 2020 года на сессии депутаты Законодательного собрания Севастополя утвердили трехлетний бюджет. Документ поддержало большинство депутатов местного парламента.

Дмитрий Островский

Фото: pixabay.com