Власть

Заксобрание Севастополя утвердило отчет об исполнении бюджета за 2020 год

22-06-2021
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Бюджет оказался профицитным

Сегодня депутаты заксобрания Севастополя во втором чтении поддержали законопроект «Об исполнении бюджета города Севастополя за 2020 год», который представил на рассмотрение директор департамента финансов Владимир Штоп.

В зале присутствовало 20 народных избранников, в обоих чтениях 17 депутатов поддержало принятие отчета, 3 воздержалось.

«В течении отчетного периода основной задачей в области реализации бюджетной политики было обеспечение сбалансированности бюджета. Общие показатели исполнения бюджета за 2020 год составили – доходы 59,3 млрд рублей, расходы 56,5 млрд рублей, профицит бюджета 2,8 млрд рублей», — рассказал Штоп.

Исполнение доходной части бюджета по налоговым и неналоговым доходам составило 16,5 млрд рублей, или 101, 4 % от запланированного, однако по налоговым доходам исполнение составляет 96, 6 %.

Наибольший прирост поступлений в бюджет города обеспечили: сбор НДФЛ – 587, 5 млн рублей, акцизы на нефтепродукты – 266 млн рублей и налог на прибыль – 227, 3 млн рублей.

Однако, Владимир Штоп отметил, что наряду с позитивными изменениями в структуре бюджета в прошлом году были и негативные.

«Наибольшее снижение в части налоговых поступлений отмечено по налогу на прибыль и по акцизам на алкоголь. По налогу на прибыль снижение вызвано с отсутствием у некоторых предприятий прибыли в результате введения ограничительных мер из-за пандемии, по акцизам на алкоголь изменение порядка расчета налоговых обязательств и увеличения налоговых вычетов в соответствии с изменениями, внесенными в налоговый кодекс», — рассказал Штоп.

По словам главного финансиста города, фактически освоено 85,5 % от расходной части годового бюджета, при этом отметив, что бюджет 2020 года был на 16 млрд больше чем в 2019 году, а также рассказал, что неосвоение в основном вызвано с проблемами на объектах капитального строительства.

«Я считаю, что динамика положительная ежегодная есть и это объективно видно по цифрам, конечно, хотелось бы больше 90 %, но получилось 85,5 %, хотя, я считаю, что этот показатель не совсем плохой с учетом нашего объема бюджета», — подытожил Владимир Штоп.

Напомним, что в декабре 2020 года на сессии депутаты Законодательного собрания Севастополя утвердили трехлетний бюджет. Документ поддержало большинство депутатов местного парламента.

Дмитрий Островский

Фото: pixabay.com

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