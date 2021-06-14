Маленькие севастопольцы получили особенный подарок на День города

На улицах города раздавали бесплатное мороженое

Севастопольские лдпровцы приготовили особенный подарок севастопольским ребятишкам по случаю празднования Дня города: в разных районах раздавали бесплатное мороженое.

Примечательно, что акцию по раздаче мороженого местные жириновцы начали еще 1 июня в Международный день защиты детей. За это время маленькие севастопольцы получили уже несколько тысяч упаковок мороженого.

Естественно, эта добрая акция вызывает только приятные эмоции как у самих ребят, так и у их родителей.

«Начало этой традиции положил лидер нашей партии Владимир Вольфович Жириновский. Он лично в День защиты детей раздает в столичных парках мороженое. Севастопольское отделение ЛДПР с удовольствием поддерживает эту замечательную идею и в течение двух недель радует маленьких севастопольцев летним лакомством», — рассказал нашему изданию вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев.

Напомним, сегодня Севастополь отмечает 238-ю годовщину со Дня основания.

Горожан и гостей города ждет насыщенная программа, включающая шоу дронов и концерт с участием звезд отечественной эстрады.

Дарья Тимофеева

Фото: Ольга Кузнецова