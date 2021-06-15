Где в Севастополе сегодня не будет света

Многим сегодня придется посидеть без электроэнергии

Сегодня, 15 июня, в Севастополе в связи с производством неотложных ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 09:00 до 17:00 часов

ул. Куликово Поле 1,3; ул. Тараса Шевченко 8-В,8-Г; ул. Пожарова 20/1,20/2; пер. Крепостной 4-Б

с. Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Кедровая 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19

с 09:00 до 18:00 часов

с. Орловка: ул. Приморская 20-82,21-55; ул. Дорожная 26,19-25; ул. Клубная 2,10,1-27; ул. Школьная 2,4,1-7.

Плановое отключение электроэнергии с 11:00 до 17:00 в связи с профилактическим ремонтом на воздушной линии.

с. Терновка, с. Родное полностью.

Плановое отключение с 08:00 — 17:00 на улице:

ул. Павла Корчагина 38-44(чет), 40-б,48.

Также плановое отключение электроэнергии будет с 15 по 18 июня с 08:00 до 17:00 в связи с профилактическим ремонтом на воздушной линии.

ул. Фиолентовское шоссе — ТСН СНТ «Скалистый-89».