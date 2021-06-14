Редакция «Севкор» поздравляет севастопольцев с Днем города

Дорогие читатели!

От всей души поздравляем вас с Днем рождения нашего прекрасного и вечно юного города.

Города, в котором романтизм белоснежных улиц на фоне морской лазури сочетается с более чем двухвековой историей, полной кровавых и трагических страниц.

Города, который бы мог прославиться как приморский рай для романтичных свиданий и прогулок вдоль побережья, но останется в веках как символ мужества и стойкости его защитников эпох двух оборон, которые стояли здесь насмерть, вызывая восхищение всего мира и даже заклятых врагов.

И в наши дни враги не дремлют, а Севастополь и его жители по-прежнему находятся под пристальным вниманием как друзей, так и недругов нашей страны.

В День рождения нашего славного и прекрасного города хотим пожелать, чтобы его военные страницы истории навсегда остались в прошлом, а в будущем были только мир, созидание и развитие! Мира и добра нам, севастопольцы, и процветания нашему прекрасному городу!

Редакция издания «Севкор»

Фото: vkontakte.ru/valse