В Крыму могут вернуть ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом

Крым возвращается к показателям осени-2020 по заболеваемости COVID-19

Количество вызовов и госпитализаций пациентов с коронавирусом значительно увеличилось. При этом дальнейший рост показателей может привести к ужесточению противоэпидемиологических мер. Об этом рассказал руководитель крымского Центра медицины катастроф Сергей Олефиренко в интервью РИА «Новости Крым».

Он подчеркнул, что Крым возвращается к уровню осеннего периода 2020 года. По сравнению с январем-февралем 2021 года, количество госпитализаций лиц с COVID-19 увеличилось кратно.

«Необходимо понять, что коронавирус никуда не делся, и он до этих пор представляет смертельную опасность. Если так будет и дальше, то мы можем вернуться к «антиковидным» ограничениям, которые у нас действовали», — сказал Олефиренко.

Он призвал крымчан вакцинироваться от коронавируса.

Всего за период пандемии в Республике Крым заболели 45 037 человек, выздоровели — 41 652, умерли — 1 415.

Напомним, в Севастополе также стало увеличиваться количество заболевших коронавирусом в сутки.

Ольга Сурикова