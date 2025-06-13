В Севастополе в пятницу, 13 июня, будет тепло и без осадков

В пятницу, 13 июня, в Севастополе ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с, днём он сменится на северо-западный и усилится до 8–13 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью: +15…+17 °C;

днём: +23…+25 °C.

Погодные условия будут комфортными для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

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