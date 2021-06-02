Лидер «Меджлиса» Чубаров отправится в тюрьму

Приговор вынесен заочно

Лидер экстремистской организации «Меджлис» Рефат Чубаров приговорен к 6 годам лишения свободы, в исправительной колонии общего режима. Также ему назначен штраф в размере 200 тысяч рублей и 200 часов общественных работ, — сообщили «Севкору» в Следкоме по Крыму и Севастополю.

Соответствующее решение принято коллегией судей Верховного суда Республики Крым.

Управлением по расследованию особо важных дел Следкома РФ и судом установлено, что 25 февраля 2014 года Чубаров с целью срыва внеочередного заседания сессии парламента Крыма поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки. Сторонники организации с применением силы попытались оттеснить от здания парламента митингующих граждан, членов и сторонников партии «Русское единство».

В результате не менее 80 крымчанам были травмированы, двое из них скончались.

Чийгозу приговор был вынесен еще в 2017 год — 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ряд членов «Меджлиса» признаны виновными в участии в массовых беспорядках, им всем назначены наказания в зависимости от степени вины.

Напомним, что в июне 2020 Следком по Крыму и Севастополю завершил расследование уголовного дела в отношении гражданина Украины, бывшего председателя экстремистской организации «Меджлис» Мустафы Джемилева.

Дарья Тимофеева

Фото: Facebook Рефата Чубарова