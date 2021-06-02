На осквернителей памятника Матросу и Солдату завели уголовное дело

Вандалы заплатят по заслугам

О возбуждении уголовного дела в отношении неизвестных вандалов, осквернивших один из главных символов Севастополя, 1 июня сообщила прокуратура Севастополя.

«Установлено, что из хулиганских побуждений на постамент памятника, расположенного на мысе Хрустальный, красителем белого и розового цвета нанесены изображения и надписи различного содержания», — рассказали «Севкору» в пресс-службе городской прокуратуры.

По факту, совершенного вандализма, отделом дознания ОМВД по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия).

Напомним, что в начале марта этого года полицейскими задержаны подозреваемые разрисовавшие 24 февраля чёрной аэрозольной краской Таврической лестницу, также являющуюся объектом культурного наследия.

Островский Дмитрий

Фото: Александр Чудесенко