Каток на Генерала Мельника построят позже и дороже на 400 млн рублей

Проект создан без учета южного климата

Стоимость строительства ледового катка на пересечении улицы Генерала Мельника и Лабораторного шоссе достигла 1 млрд 123 млн рублей. От первоначальной она отличается уже на 400 млн рублей, при этом срок сдачи перенесен на 2023 год. Об этом сообщил директор Департамента капитального строительства правительства Севастополя Илларион Гапицонов, говорится в сюжете телеканала «НТС».

Ранее прогнозировалось, что объект будет сдан в декабре текущего года, однако сроки сместили уже на полгода.

«Проблем тут было несколько. Самое основное – это высоковольтные линии, пересекающие земельный участок, где сейчас возводится данный объект. Долгое время мы не могли решить этот вопрос с ресурсоснабжающей организацией, потому что она питает одну из основных частей города. Все эти переключения требовали особого подхода, времени. Этот этап уже позади», — рассказал Гапицонов, добавив, что также были обнаружены ошибки в проектной документации, которую некачественно выполнила компания из Санкт-Петербурга. Она не учла особенности местного климата, что не позволило бы пользоваться льдом в летнее время.

К тому же претензии к проекту были и со стороны Федерации хоккея и Федерации фигурного катания. По их оценкам, здесь нельзя было бы профессионально кататься и во время соревнований зрители выходили бы по одному коридору со спортсменами.

На данный момент все пожелания учтены и проект готов к реализации. Отдельно рассматривалась возможность увеличения площади парковки. В частности, удалось достичь договоренности о расширении территории с 24 мест для автомобилей до 144 сейчас и плюс 5 автобусных паркомест.

Кроме того, как заверяют власти, удалось решить и проблему с жителями близлежащего садового товарищества, которым летом 2020 года строительный забор вокруг будущего катка перекрыл доступ к их участкам.

На данный момент, по словам чиновника, строительная готовность объекта оценивается в 25%. Ледовый дворец будет состоять из двух частей: непосредственно катка с трибуной, где смогут разместиться до 750 человек, и административно-спортивного корпуса. Там обустроят хореографический класс, тренажерный и акробатический залы, восстановительный центр, тренерские комнаты, душевые и медпункт.

Глава Нахимовского муниципального округа Севастополя Михаил Лазарев в комментариях рассказал, что в первую очередь новый спортивный объект будет рассчитан для жителей Корабельной стороны, которые смогут не только водят сюда детей на новые спортивные секции, но и прийти в выходной день и провести пару часов на катке.

Ольга Сурикова