Студенты Севастопольского государственного университета будут изучать Python со «Школой 21» от Сбера

В Севастопольском государственном университете стартовало обучение основам программирования на Python в рамках проекта «Цифровые кафедры». Партнером выступила «Школа 21» — школа цифровых технологий от Сбера. Участниками обучения станут 270 студентов вуза.

«Цифровые кафедры» — это всероссийский государственный проект дополнительного профессионального образования, в рамках которого студенты разных специальностей получают ИТ-компетенции. Часть проекта, за проведение которой в вузах-партнерах отвечает «Школа 21», имитирует бизнес-среду с реальными кейсами и использует методологию обучения «равный равному».

Участники сами планируют свой график, учатся работать над проектами, сообща ищут решения и проверяют результаты друг у друга. Благодаря методологии «равный равному» они быстро понимают, как проходят будни в настоящей ИТ-компании, и прокачивают навык работы в команде. А вместе с ним — другие «мягкие» навыки, такие как способность критически мыслить, выстраивать коммуникации и находить нужную информацию.

Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:

«В современном мире цифровые технологии играют ключевую роль в трансформации и развитии всех сфер нашей жизни, а изучение языков программирования и освоение цифровых технологий ключевыми драйверами роста для молодых специалистов даже тех направлений, которые никак не связаны с ИТ. Совместные образовательные программы классических университетов и современных школ цифровых технологий создают уникальные возможности для формирования новое поколение профессионалов, готовых принять вызовы цифровой эпохи. Уверен, что это сотрудничество принесет большие результаты уже в скором будущем»

Вероника Душко, проректор по образовательной деятельности СевГУ:

«Выбор Python как основного языка программирования в рамках программы «Школы 21» обусловлен его универсальностью, популярностью и соответствием современным тенденциям в IT-сфере. Эта программа может обеспечить студентам широкие возможности для карьерного роста и адаптации к быстро меняющимся требованиям рынка труда в области информационных технологий. А такой подход к обучению поможет подготовить студентов к современным технологическим вызовам и сделать их конкурентоспособными на рынке работы в сфере разработки программного обеспечения и связанных с ней областей»

Студенты Севастопольского государственного университета в рамках проекта «Цифровые кафедры» пройдут три интенсива со «Школой 21» и завершат обучение программированию на Python в марте 2025 года. Лучшие участники получат сертификаты «Школы 21».

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