ЛДПР выдвинула Журавлева кандидатом в Госдуму по Севастополю

Вице-спикер заксобрания и глава городского отделения ЛДПР Илья Журавлев сегодня на 33-м съезде партии был выдвинут кандидатом-одномандатником по Севастополю (одномандатный округ №219) на выборах в Госдуму РФ, которые пройдут 19 сентября.

«Для меня это большая честь и вместе с тем колоссальная ответственность. Я уже во второй раз буду представлять ЛДПР на выборах в Госдуму, партия нацелена на победу, и я тоже», — отметил политик.

По словам Журавлева, севастопольцы с особым трепетом и уважением относятся и к ЛДПР, и лично к ее бессменному лидеру Владимиру Жириновскому.

«Владимир Вольфович – это человек невероятного ума и прозорливости, он настоящий пророк, сколько раз его предсказания сбывались с потрясающей точностью», — считает вице-спикер.

Журавлев уверен, что за семь лет пребывания в России партия сделала многое для севастопольцев как на федеральном, так и на региональном уровне. Горожане не оставили это незамеченным, о чем свидетельствует высокий уровень общественной поддержки программы партии.

«Многочисленные социальные инициативы нашей партии на федеральном уровне широко поддерживаются людьми. В частности, повышение МРОТ, индексация пенсий работающим пенсионерам, отмена ЕГЭ. Именно социальные аспекты лежат в основе нашей партийной программы, с которой мы идем на выборы», — говорит Журавлев.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба ЛДПР