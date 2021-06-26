На Камышовом шоссе временно вводят ограничение движения

Ограничения будут действовать до 1 июля

Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя в связи с проведением ремонтных работ на Камышовом шоссе временное ограничение транспорта вводится с 28.06.2021 00:30 до 1.07.2021 23:59 на:

— участке Фиолентовского шоссе от кольца Фиолентовское шоссе и ул. А. Маринеско (авторынок).

Выезд на Камышовое шоссе с Фиолентовского шоссе и в обратном направлении будет закрыт.

Проезд с ул. А. Маринеско будет открыт только для резидентов: жителей этого района или следующих в Психиатрическую больницу, Гериатрический дом.

— участке Камышового шоссе от ресторана «Парк Хаус» до Депо № 1 по правой стороне, на съезде с Фиолентовского кольца по левой стороне на автомобильную дорогу Севастополь – порт Камышовая бухта – мыс Фиолент.

Также в правительстве просят обратить внимание на изменения схемы движения общественного транспорта, которые введены в связи с ремонтными работами

На время перекрытия перевозка пассажиров по маршрутам № 3, № 24, № 79 будет осуществляться через ул. Тараса Шевченко, ул. Александра Маринеско и Камышовое шоссе в прямом и обратном направлении. По маршрутам № 23 и № 34 не будет заезда на ул. Тараса Шевченко, ул. Александра Маринеско и Фиолентовское шоссе в прямом и обратном направлении.

Дмитрий Островский