Известный крымский винодел может оказаться педофилом

По версии издания Life, он якобы домогался маленьких девочек

Владелец сакского винзавода «Легенда Крыма» Михаил Штырлин арестован в Краснодаре по подозрению в педофилии, — пишет издание Life со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Согласно версии следствия, переданной изданием, 10 июня во дворе жилого дома на одной из улиц Краснодара 50-летний Штырлин якобы демонстрировал четырём девочкам 8–11 лет свои половые органы.

В ТГ-канале издания сообщается, что после инцидента в Краснодаре, Штырлин отправился в Карасунский район, где предположительно проявил интерес к другим девочкам 11 и 12 лет.

Сначала, по информации издания Life, он выронил перед ними купюру в 5 тыс рублей. После того как девочки взяли деньги себе, мужчина якобы начал им угрожать разоблачением, завёл в подъезд, стал раздевать и фотографировать, а также возможно принудил к действиям сексуального характера.

Пострадавшие, по данным Life, предположительно опознали Штырлина.

Напомним, Севастопольский суд оставил без изменений приговор серийному педофилу, который на протяжении нескольких лет преследовал маленьких мальчиков.

Дарья Тимофеева

Фото: https://pixabay.com/