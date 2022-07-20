В горхозе ищут специалистов для выявлении болезни платанов у театра Луначарского

Будут проводить обследование

Департамент городского хозяйства Севастополя планирует привлечь специалистов для обследования платанов у театра им. Луначарского.

В своем Telegram глава горхоза Евгений Горлов написал, что ГБУ «Парки и скверы» запланировано обследование данных деревьев с привлечением специалистов для установления фактов болезни и, в случае подтверждения, выявления причин заболевания.

«На сегодняшний день разрабатывается техническое задание на заключение договора с подрядной организацией, оказывающей услуги по определению видового состава вредителей, болезней, сорняков и степени зараженности ими растений, с разработкой рекомендаций и комплексных систем по защите растений. В случае подтверждения болезни деревьев и выявления причин заболевания, учреждением будут приняты необходимые меры в соответствии с полученными рекомендациями», — отметил главный коммунальщик города.

При этом в горхозе добавили, что продолжают обрабатывать деревья от белой американской бабочки. В частности, в ночь с 19 на 20 июля и с 20 на 21 подрядной организацией проводится обработка платанов от данного вредителя.

Также, подчеркивается, что с мая месяца текущего года на территории Приморского бульвара выполняется обработка зеленых насаждений от минирующей моли, мучнистой росы, огневки и паутинного клеща. На сегодняшний день также выполняется обработка каштанов, розариев, магнолии и самшита.

Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев подверг критике принимаемые директором департамента городского хозяйства Евгением Горловым меры по борьбе с американской бабочкой.

Ольга Сурикова