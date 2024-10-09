В Севастополе вокруг дома №4 на улице Очаковцев появились леса —начался ремонт фасада

Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, рабочие уже отбили и расчистили старую штукатурку, сейчас они наносят первый слой штукатурки с армирующей сеткой. В ходе ремонта будет нанесена декоративная штукатурка и окрашен фасад; также предусмотрен ремонт балконов и цоколя, смена отливов и водосточных труб, замена окон и дверей в подъездах.

Ремонт закончится ориентировочно к началу декабря.

Неподалёку, в доме №16 на Генерала Петрова, заканчивается замена скатной крыши. Здесь строители планируют закончить работы к середине октября.

Продолжаются работы на Большой Морской в домах № 2 и № 4.

Все это объекты культурного наследия. Поэтому капремонт идет медленнее, чем на обычных домах — он требует особой тщательности, пояснил глава города.

Читайте также: В Севастополе вернули исторический облик двум домам-ОКН

Ольга Сурикова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города