На маркетплейсах появился корм для квадроберов

В продаже можно найти специальный корм для квадроберов. Судя по описанию это мягкие желейные конфеты в упаковке, напоминающей собачий корм.

Маркетплейсы пестрят продукцией для квадроберов — маски, лапки, хвосты, футболки, ушки, тематические брелки и чехлы для телефонов, встречается даже домик-будка.

Напомним, в Госдуме хотят ввести уголовную ответственность для родителей детей-квадроберов. Обращение уже направлено в адрес детского омбудсмена.

«Вдумайтесь, дети изображают из себя животных — кошек, собак — и просят родителей выгулять их на улице на поводке. Как и в случае с ЛГБТ, напасть пришла с Запада, из США. С первой заразой мы уже законодательно справились, справимся и со второй. Запретим, установим ответственность», — заявил депутат Госдумы Сергей Колунов.

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Анна Левина