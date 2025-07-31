Владимир Путин ввел новые пошлины для автовладельцев и мигрантов

Президент подписал закон, который с 1 сентября вводит новые государственные пошлины для автовладельцев и мигрантов, а также повышает ряд уже действующих сборов.

Для автовладельцев изменения следующие:

— Пошлина за получение паспорта транспортного средства (ПТС) повысится с 800 до 1200 рублей.

— За внесение изменений в ранее выданный ПТС — с 350 до 525 рублей.

— Пошлина за выдачу свидетельства о регистрации авто вырастет втрое: с 500 до 1500 рублей за бумажный вариант и до 4500 рублей за пластиковое свидетельство нового поколения.

— Выдача национального водительского удостоверения подорожает вдвое: на пластиковой основе — до 4000 рублей, нового поколения — до 6000 рублей.

— Международные водительские права будут стоить 3200 рублей вместо 1600.

— Пошлина за свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов повысится с 1500 до 2250 рублей, за продление — с 1000 до 1500 рублей.

— Пошлины за выдачу металлических государственных транзитных знаков увеличатся с 1600 до 2400 рублей, за бумажные — с 200 до 300 рублей.

— Аналогично вырастут сборы за выдачу регистрационных знаков на прицепы и мотоциклы.

Для мигрантов введены новые пошлины и увеличены старые:

— 500 рублей будет взиматься за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания.

— За продление срока временного пребывания — 1000 рублей.

— Пошлина за регистрацию иностранца по месту жительства поднимется с 420 до 1000 рублей.

— За выдачу или переоформление патента иностранцу установлена пошлина в 4200 рублей.

— За продление разрешения на работу — 4200 рублей, за выдачу дубликата или внесение изменений в разрешение — 2100 рублей.

Кроме того, вводится пошлина в 500 рублей за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты, а также пошлина за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошкол требованиям.

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