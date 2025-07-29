В Севастополе снизились цены на рыбу и подорожала курица — правительство

За прошлую неделю подешевела мороженая рыба, картофель, капуста, лук, морковь и помидоры. Немного подорожали курица, яйца и огурцы из-за сезонного фактора, сообщили сегодня утром в правительстве Севастополя.

«Севкор» промониторил также цены в одной из сетей супермаркетов города.

Так, филе куриное стало стоить 429 рублей, яйца 45-79 рублей. Но, правда, есть еще категория очень мелких по 29 рублей.

Цену скумбрии мы нашли по 275 рублей, мойву — по 199, минтай — по 189р. И форель по акции — 799р.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

