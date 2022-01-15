Происшествия

Жительница Севастополя вышла замуж за умершего для квартирной аферы

15-01-2022
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Схема была раскрыта
В Севастополе женщина предстанет перед судом за брачную аферу и мошенничество с квартирой.
Прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве.
 
Следствие установило, что местная жительница предоставила нотариусу поддельное свидетельство о заключении на территории соседнего государства брака с умершим жителем  Севастополя. Это якобы должно было дать ей право на наследование квартиры ранее принадлежащей умершему. Стоимость недвижимости оценили в 3,5 млн рублей. 
При этом переход права собственности был зарегистрирован в едином государственном реестре недвижимости.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения, по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

В ходе предварительного расследования на квартиру наложен арест.

Напомним, в Севастополе женщина через суд добилась прав на квартиру, в которой проживала с 1992 года.

Ольга Сурикова

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