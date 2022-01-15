Жительница Севастополя вышла замуж за умершего для квартирной аферы

Следствие установило, что местная жительница предоставила нотариусу поддельное свидетельство о заключении на территории соседнего государства брака с умершим жителем Севастополя. Это якобы должно было дать ей право на наследование квартиры ранее принадлежащей умершему. Стоимость недвижимости оценили в 3,5 млн рублей.

При этом переход права собственности был зарегистрирован в едином государственном реестре недвижимости.