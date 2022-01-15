Жительница Севастополя вышла замуж за умершего для квартирной аферы

Схема была раскрыта
В Севастополе женщина предстанет перед судом за брачную аферу и мошенничество с квартирой.
Прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения, по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
В ходе предварительного расследования на квартиру наложен арест.
Напомним, в Севастополе женщина через суд добилась прав на квартиру, в которой проживала с 1992 года.
Ольга Сурикова