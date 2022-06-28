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Кучму за «Будьте вы прокляты» лишили звания почетного гражданина Севастополя

28-06-2022
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Сегодня, 28 июня, на пленарном заседании заксобрания депутаты приняли решение лишить звания почетного гражданина Севастополя второго президента Украины Леонида Кучму.

За принятие соответствующего постановления проголосовало 16 депутатов из 20 присутствующих, против 2, воздержались также 2 народных избранника.

Примечательно, что голосование проводилось в поименном режиме. Открыто выступил против принятия этого решения депутат Вячеслав Горелов.

Горелов пояснил, что постановление имеет много юридических нюансов. Также в зале возник вопрос, какие высказывания второго президента Украины привели к необходимости такого решения. Спикер заксборания Владимир Немцев пояснил, что одного «будьте вы прокляты», сказанные Кучмой в адрес России, достаточно.

Напомним, Леонид Кучма был президентом Украины с 19 июля 1994 по 23 января 2005 года. Статус почетного гражданина Севастополя был присвоен Кучме в 2002 году за его вклад в восстановление Свято-Владимирского собора на Херсонесе.

Примечательно, что в феврале 2015 года тогдашний губернатор Сергей Меняйло негативно отнесся к инициативе лишить Кучму звания почетного гражданина Севастополя, инициированного тогда городскими общественниками.

«Я не инициатор этого вопроса. Не думаю, что от лишения его /Кучмы/ почетного звания зависит судьба Севастополя, Крыма, России и мира. Вообще я считаю, что к таким вещам надо относиться взвешенно», — сказал тогда Меняйло.

Дмитрий Островский

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