Кучму за «Будьте вы прокляты» лишили звания почетного гражданина Севастополя

Сегодня, 28 июня, на пленарном заседании заксобрания депутаты приняли решение лишить звания почетного гражданина Севастополя второго президента Украины Леонида Кучму.

За принятие соответствующего постановления проголосовало 16 депутатов из 20 присутствующих, против 2, воздержались также 2 народных избранника.

Примечательно, что голосование проводилось в поименном режиме. Открыто выступил против принятия этого решения депутат Вячеслав Горелов.

Горелов пояснил, что постановление имеет много юридических нюансов. Также в зале возник вопрос, какие высказывания второго президента Украины привели к необходимости такого решения. Спикер заксборания Владимир Немцев пояснил, что одного «будьте вы прокляты», сказанные Кучмой в адрес России, достаточно.

Напомним, Леонид Кучма был президентом Украины с 19 июля 1994 по 23 января 2005 года. Статус почетного гражданина Севастополя был присвоен Кучме в 2002 году за его вклад в восстановление Свято-Владимирского собора на Херсонесе.

Примечательно, что в феврале 2015 года тогдашний губернатор Сергей Меняйло негативно отнесся к инициативе лишить Кучму звания почетного гражданина Севастополя, инициированного тогда городскими общественниками.

«Я не инициатор этого вопроса. Не думаю, что от лишения его /Кучмы/ почетного звания зависит судьба Севастополя, Крыма, России и мира. Вообще я считаю, что к таким вещам надо относиться взвешенно», — сказал тогда Меняйло.

Дмитрий Островский