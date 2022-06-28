Горелов призвал Развожаева, Парикина и Литовко отказаться от идеи строительства ТЦ у штаба флота

Глава профильного комитета заксобрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов эмоционально раскритиковал позицию губернатора Севастополя Михаила Развожаева, а также двух его замов Алексея Парикина и Марии Литовко по поводу строительства на парковке у штаба флота торгового центра.
Парламентарий недвусмысленно намекнул, что выше названные высокопоставленные чиновники лоббируют данный проект, чтобы «сохранить лицо», хотя сама идея построить на этом месте ТЦ – это «серьезная ошибка».
«ТЦ у штаба флота – это пустые хлопоты, этого проекта там не будет, этот проект не имеет права на обсуждение на градостроительном совете. Есть позиция Черноморского флота по этому поводу, в том письме, которое известно СМИ. Есть еще одно письмо, о котором я говорить здесь не хочу, из еще одной структуры и в котором русским языком объясняется, что никакого гражданского объекта там быть не может», — заявил Горелов.
Далее он обратился к губернатору и его замом с предложением перенести строительство ТЦ в микрорайон Казачьей бухты: «Я обращаюсь к вам, Михаил Владимирович (Развожаев – ред.), Парикин Алексей Николаевич, Литовко Мария Александровна. Всем понятно, почему я обращаюсь именно к этим людям. Была допущена серьезная ошибка, понятно, что необходимо сохранить лицо. Давайте построим такой центр в Казачьей бухте, где машины скоро будут парковаться одна на другой и торгового центра нет».
В ответ на эмоциональное выступление Горелова губернатору пришлось пояснить, что речь идет не о лоббировании чьих-то интересов, а о законной процедуре одинаковой для всех.
«Вячеслав Николаевич, что касается ТЦ я понимаю ваши эмоции. Но все-таки процедура для всех одинаковая, мы обязательно рассмотрим этот проект на градостроительном совете. Я неоднократно говорил, что у меня нет какой-либо супер-задачи построить этот ТЦ на этом месте. Есть инициатива: пройдем процедуру, примем коллегиальное решение, после которого соответственно будет решена судьба этого проекта. Прошу тут быть менее эмоциональным: обсудим и решение будет принято максимально в интересах города. Тут речь не идет о сохранении лица, а просто одинаковости для всех процедур при положительном и при отрицательном решении», — урезонил парламентария губернатор.
Напомним, в январе 2022 года в СМИ появилась информации о планах инвестора построить ТЦ с кафе и подземной парковкой на площадке между Екатерининским сквером и штабом флота.
По задумке инвесторов здание ТЦ будет насчитывать от трёх до четырех этажей, планируется также построить пятиэтажный паркинг, часть которого будет подземным. Паркинг будет рассчитан на 173 автомобиля, а в ТЦ одновременно смогут находиться 983 человека.
В руководстве ЧФ отметили, что считают невозможным строительство ТЦ в непосредственной близости от штаба флота.
Дарья Тимофеева
Фото: телеканал «НТС»