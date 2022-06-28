Севастопольские депутаты подняли вопрос легализации размера зарплат в СЭЗ

У губернатора возникли сомнения

Снижение количества субъектов предпринимательской деятельности и уровня средних зарплат в севастопольской экономической зоне обсуждалось сегодня, 28 июня, в ходе сессии Заксобрания города.

В своем отчете за 2021 год перед местными депутатами губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что за отчетный период число субъектов предпринимательства в СЭЗ снизилось на 15% и упало до 356. А также произошло снижение средней зарплаты в СЭЗ до 27 372 рублей в то время, как в предыдущем отчетном периоде она составляла 36, 3 тысячи рублей.

Депутат от КПРФ Сергей Борисов в своем вопросе к губернатору подчеркнул, что последние цифры крайне настораживают.

Развожаев, отвечая на вопрос, пояснил, что количество и качество резидентов СЭЗ подвергается постоянной ревизии.

«Те, кто утрачивает связь с Севастополем и своими проектами, мы принимаем решение о том, чтобы лишать этого статуса. Нам там нужны компании, которые существуют не для балласта, а реально осуществляют деятельность и реализуют проекты», — сказал он.

Вопрос уровня зарплат, уточнил губернатор, может иметь несколько пояснений. По одной из них, на различных стадиях реализации проектов привлекаются субподрядные организации и тогда расход на зарплаты получается выше.

«Согласен, что средняя невысокая и это требует дополнительного анализа. Меня тоже смущает такой уровень зарплаты. Тем более, на мой взгляд, реальная зарплата в таких проектах выше. Здесь вопрос стоит в том числе и легализации. У меня такие же сомнения возникли, когда я смотрел эти цифры», — подчеркнул Развожаев, добавив, что будут проведены проверки и в случае необходимости приняты меры.

Напомним, в Севастополе в 2022 году средняя зарплата составит 41,7 тысяч рублей.

Ольга Сурикова