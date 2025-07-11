Кто может занести ваш чемодан в вагон и донести до места

«Провожающих просим покинуть вагоны» – эта фраза больше звучит за пять минут до отхода в крымских поездах

Пятница — прекрасный день, чтобы поговорить о путешествиях. И у многих, особенно у женщин с детьми, они не обходятся без больших чемоданов. И вот в крымских реалиях пассажиры сталкиваются с тем, что со своими тяжелыми сумками с вещами возле поезда они остаются один на один. Для большинства до сих пор это становится открытием и проблемой.

Сопровождающих из соображений безопасности в вагоны не пускают. В комментариях «Севкору» один из проводников поезда Санкт-Петербург—Севастополь рассказал, что багаж заносить в вагон может либо сам пассажир, либо проводник поможет, либо вызывается транспортная безопасность . И ее сотрудники вместе с пассажиром несут тяжелые сумки до необходимого места .

На сайте компании «Гранд Сервис Экспресс» также четкий ответ на вопрос «Могут ли провожающие зайти в вагон вместе с пассажирами до отправления поезда?»: «Нет, допуск в вагон поезда лицам, не имеющим проездной документ на данный поезд, запрещен».

Аналогичное правило содержится и на страничке поезда «Сапсан» на сайте РЖД.

«Провожающие в вагоны высокоскоростного поезда “Сапсан” на начальных и промежуточных станциях не допускаются», – сказано в сообщении.

Фактически именно в крымских поездах и в «Сапсанах» за исполнением этого правила следят особенно пристально, чтобы не было никаких провокаций.

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Ольга Сурикова

Фото: Анна Корнилова