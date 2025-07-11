Жительница Севастополя в соцсети оскорбляла чувства верующих

Происшествия
11-07-2025

Жительница Нахимовского района Севастополя предстанет перед судом по обвинению в оскорблении религиозных чувств верующих.

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело.

Так, 44-летняя местная жительница, по версии следствия, испытывала негативное отношение к определенной религиозной организации и к определенной религиозной христианской конфессии. И она в январе-августе прошлого года в «ВКонтакте» опубликовала высказывания, которые оскорбляли религиозные чувства, выражали неуважение к верующим, их традициям и религии как доминирующей мировоззренческой позиции.

На нее заведено уголовное дело и ждет теперь суд.

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Ольга Сурикова
Фото: прокуратура Севастополя

 