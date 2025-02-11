Крымский участок трассы «Новороссия» станет четырёхполосным

Росавтодор обновляет трассу Р-280 «Новороссия» для комфортного движения по Азовскому транспортному кольцу. В этом году начнутся работы на крымском участке дороги. Планируется капитальный ремонт от пункта пропуска «Джанкой» до населённого пункта Островское. Дорогу расширят с двух до четырёх полос, что повысит её пропускную способность. Об этом сообщается на официальных ресурсах Росавтодора.





До конца года приведут в порядок около 70 километров на разных участках трассы. Трасса Р-280 соединяет Симферополь и Джанкой, её протяжённость — более 118 километров. Она получила федеральный статус летом 2024 года.





К 2026 году завершится капитальный ремонт участка между Мариуполем и Ростовской областью. Здесь также расширят дорогу до четырёх полос.

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Евгения Павлова