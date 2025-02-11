Участники СВО теперь могут подать заявление на реабилитацию в МФЦ

С 11 февраля участники специальной военной операции могут получить услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению, оформив заявление в МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Подать заявление на лечение также можно:

– онлайн через портал госуслуг (с 1 марта 2025 года);

– в любой клиентской службе СФР.

Длительность реабилитации составляет до 25 дней, санаторно-курортное лечение – до 21 дня. Пройти лечение возможно раз в год.

Для подачи заявления необходимо предоставить медицинские документы, подтверждающие наличие показаний к прохождению лечения или реабилитации и отсутствие противопоказаний.

Отделение Фонда пенсионного социального страхования обеспечит персональное сопровождение участника на протяжении всего процесса лечения и компенсирует расходы на проезд к месту лечения и обратно.