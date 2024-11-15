Скоро до Краснодара можно будет доехать за два часа

До конца года запустят движение по новой дороге от Краснодара до Крымского моста. Дорога будет четырехполосной и без светофоров.

Строительство трассы началось еще в 2020 году. Ее задача — разгрузить транспортный поток в Крым и сократить время в пути до двух часов.

Сейчас дорога из Краснодара в сторону Крымского моста занимает 4,5 часа и проходит через Темрюк и Славянск-на-Кубани. Скоростная магистраль соединит трассу М-4 «Дон» и «Тавриду» практически напрямую.

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Анна Левина