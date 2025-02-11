Двое бахчисарайцев незаконно вырубали деревья в Севастополе – теперь им грозит суд

Двое 59-летних жителей Бахчисарая оказались в центре судебного разбирательства из-за незаконной вырубки деревьев в заказнике «Байдарский». Их обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений (ч. 1 ст. 260 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры города Севастополя.

На территории Терновского участкового лесничества заказника «Байдарский» один уничтожил кизил, чтобы освободить дорогу для машины, а другой спилил дуб. Действовали они не вместе, но оба в ноябре 2024 года.

«В разные дни они отправились в лес для сбора валежника и были выявлены инспекторами ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения города Севастополя и лесного хозяйства» при проведении незаконной рубки деревьев», — сообщает прокуратура.

Экологический ущерб заказнику оценивается в 40 тысяч рублей. Природоохранный прокурор направил направил в суд уголовные дела, а также предъявил иск о взыскании причиненного ущерба.

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