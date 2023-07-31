Крымский мост защитили от терактов

Крымский мост оградили специальными противодиверсионными боновыми заграждениями. О том, что постройку дополнительно защитили от возможных терактов, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в перспективе такие конструкции будут оборонять мост от атак на всей его протяженности. Речь идет о заграждениях, предназначенных для защиты от надводных и подводных дронов. Именно этими устройствами активно пользуется Украина.

Напомним, ночь 17 июля ВСУ вновь атаковали Крымский мост с помощью беспилотных катеров. В результате атаки повреждены два пролета моста, опоры остались целыми. Одну часть автомобильного пролёта Крымского моста в сторону Керчи придётся демонтировать, так как она полностью разрушена. Вторая часть пролёта сместилась на 70—80 см от своего проектного положения, её сейчас укрепляют.

Дарья Тимофеева

Фото: Telegram-канал Mash